Debat van de week: wat met het competitieformat? (En dit was vorige week al uw kampioen!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar het titeldebat en wie eventueel de titel zou gaan pakken in 1A. Ondertussen zijn de kaarten helemaal gekeerd. Club Brugge lijkt op weg naar de titel, vorige week had Union eigenlijk nog de beste papieren - al was u toen al gemengd in uw oordeel. En zo zijn de play-offs toch weer van waarde geweest in de hele zaak om de titel te bepalen en voor spanning te zorgen. Wat vinden jullie nu van het hele competitieformat? Die vraag stellen we u graag nog een keertje. ​Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wat met het competitieformat? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... 18 ploegen + play-offs met 4 20% 18 ploegen + play-offs met 6 0% 16 ploegen + play-offs met 4 10% 16 ploegen + play-offs met 6 10% 18 ploegen, geen play-offs 70% 16 ploegen, geen play-offs 0% Nog een ander format (laat in reacties weten) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 15/05/2022 12:00.