Anderlecht is "schuldenvrij" en kijkt naar toekomst: "We hebben binnen de drie jaar echt een trofee nodig"

Etienne Davignon, zo wat de officieuze woordvoerder van de minderheidsaandeelhouders bij Anderlecht, heeft in Le Soir aangegeven dat Anderlecht schuldenvrij is. En geeft ook een inkijk op de plannen voor de toekomst: "Om de drie jaar Champions League spelen..."

Anderlecht zit financieel gezien op de juiste weg. "Er zijn algemene vijfjarendoelstellingen met meer specifieke tussentijdse driejarendoelstellingen. Binnen drie jaar willen we de titel of een uitstekend resultaat in de Europese competities. We hebben echt een trofee nodig in de komende drie jaar", klinkt het bij Le Soir.

"En voor ons budget willen we gemiddeld eens in de drie jaar meedoen aan de Champions League. Het talent is aanwezig. Nu heb je stabiliteit nodig. Als de spelers met angst spelen en zichzelf wijsmaken dat ze bij een slechte wedstrijd op de bank of op de tribune zullen zitten, zal het nooit werken."

Wel zal Anderlecht deze zomer weer een toptalent moeten verkopen. Het is onvermijdelijk voor een club als de onze, maar momenteel bevinden we ons niet langer in de situatie waarin alle clubs miljoenen rijk zijn. We zijn rustiger, maar we blijven bezorgd over het geld dat moet worden binnengebracht om de begroting in evenwicht te brengen."

Maar op dit moment ziet het er veel rooskleuriger uit. "Ja. Momenteel hebben we geen schulden meer. En dat is te danken aan Marc Coucke die 33 miljoen aan schulden heeft 'afgebouwd' en nog eens 18 miljoen heeft omgezet in eigen vermogen. Als de club winst maakt, koopt het zijn schuld terug van Coucke, maar die staat voorlopig op 0% en kost de club dus niets. Laten we ook de injectie van 42 miljoen vers geld via “Mauvavie” (24), Marc Coucke (11), Steven Buyse (5) en aandeelhouders B (2) niet vergeten."