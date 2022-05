📷 IN BEELD- De immense teleurstelling van Union: de titeldroom spat (wellicht) uiteen

Arm Union! 94 minuten gestreden als leeuwen en het de regerende landskampioen andermaal meer dan moeilijk maken, om finaal af te druipen. Gemiste kansen in overvloed, een frommelgoal incasseren en de belangrijke gelijkmaker door toedoen van de VAR afgekeurd zien worden.

Na afloop liepen de emoties dan ook hoog op bij de promovendus. Begrijpelijk, want Union was in staat om een heus voetbalsprookje te schrijven. Het besef dat dat er meer dan waarschijnlijk niet zal komen, kwam aan als een mokerslag.

Het was mooi om zien hoe Club-spelers in alle euforie ook de tijd vonden om de Unionisten te troosten. "Bedankt voor het mooie seizoen en om er een bikkelharde te strijd van te maken", zoiets. Ook de fans in het Jan Breydelstadion toonden hun appreciatie: een luid applaus voor de elf jongens die vorig jaar nog aan de bak moesten tegen Club NXT. Chapeau!