Lorin Parys geeft duiding bij maatregelen voor aanpakken van supportersgeweld: "Er moet een cultuuromslag komen"

Eén van de zaken die Lorin Parys op zijn bord krijgt, is het verhinderen van supportersgeweld en verbeteren van de veiligheid in onze stadions. Het actieplan is voorgesteld, de CEO van de Pro League geeft verder uitleg.

Bijvoorbeeld bij de communicatiestrategie. "We gaan de dialoog aan met de supporters. We zullen een begeleidingscomité opzetten vanuit academische invalshoek om na te gaan of de maatregelen het beoogde effect hebben. In onze dialoog op structurele basis zullen ook de stewards worden betrokken. We gaan een communicatieplan uitwerken voor elke doelgroep."

Dat wat betreft de rechtstreekse communicatie tot de fans. Er zijn uiteraard nog andere betrokken actoren. "We zullen ook in overleg gaan met de media. In promofilmpjes die gemaakt worden voor een wedstrijd hebben we liever niet dat beelden van pyrotechnisch materiaal geïntegreerd worden."

Nieuwe mogelijkheden bekijken

Er komt ook een dubbele controle van fans bij ingang van het stadion. "We zullen in de toekomst ook nieuwe mogelijkheden, zoals gezichtsherkenning, bekijken. Daar willen we zeker op inzetten zodra dat infrastructureel, technologisch en wettelijk mogelijk is."

© photonews

Momenteel worden er uiteraard al camerabeelden gebruikt, maar de aanpak moet uniformer. "We moeten nog inventariseren wie welk camerasysteem gebruikt. We willen overal naar een camerasysteem van 360 graden gaan. Er is nog een fonds voorhanden voor investeringen in infrastructuur."

Straf moet snel gekend zijn

Het is duidelijk welk wangedrag Lorys concreet wil aanpakken: "Racisme, het gooien van projectielen, veldbestorming, en bepaalde vormen van pyrotechniek." Wie zondigt, moet zijn straf snel kennen. "Er zal een richttermijn komen van 25 werkdagen. We zijn daar de voetbalbond heel dankbaar voor. Daarna kan er dan een uitspraak komen over een definitief stadionverbod."

Dat stadionverbod gaat wel reeds in van bij de eerste uitspraak. "Als door een persoon een daad gepleegd wordt, kon die twee weken later doodleuk een andere voetbalmatch bijwonen. Dat is een totaal verkeerd signaal." De eindconclusie van Parys om supportersgeweld te verhinderen, is glashelder. "Er moet een cultuuromslag komen. Samen met supporters en met alle partners."