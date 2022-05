Cristiano Ronaldo reageert voor het eerst op aanstelling Ten Hag: "Hij heeft fantastisch werk geleverd bij Ajax"

Cristiano Ronaldo liet in een interview met Manchester United weten dat hij uitkijkt naar de komst van Erik Ten Hag.

"Ik weet dat hij fantastisch werk heeft geleverd bij Ajax. Hij is een ervaren coach, maar we moeten hem de tijd geven. Niet alleen de spelers, maar ook de fans. We moeten geloven dat we volgend jaar titels kunnen winnen."

"De dingen moeten veranderen zoals hij wil. Als hij het goed doet, zal heel Manchester United succesvol zijn, dus ik wens hem het beste", vertelt Ronaldo over Ten Hag. De Ajax-trainer vertrekt na dit seizoen naar Manchester United. Komende zondag zit Ten Hag voor het laatst op de bank van Ajax.