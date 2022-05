Deze vijf 'overbodige' spelers keren weldra terug naar Club Brugge

Het seizoen zit er bijna op en verhuurde spelers keren weldra terug naar hun moederclub. Ook bij Club Brugge zullen over enkele weken verschillende spelers opnieuw op het trainingsveld verschijnen.

In de meeste Europese competities zit het seizoen er zo goed als op. Voor verhuurde spelers volgt, na een korte vakantie, een terugkeer naar de moederclub. Ook bij Club Brugge verwachten ze in juni heel wat oude gezichten. Zo zullen maar liefst vijf voetballers terugkeren.

© photonews

Kamal Sowah (22) werd na een succesvolle huurperiode bij Oud-Heverlee Leuven gehaald bij Leicester City voor een recordsom van negen miljoen euro. De Ghanees kon echter nooit indruk maken bij Club Brugge en wordt sinds deze winter uitgeleend aan AZ Alkmaar. Ook daar komt de flankspeler nauwelijks in actie. In totaal viel hij acht keer in in de Eredivisie. De zomeraanwinst van Blauw en Zwart heeft nog een contract tot 2025 in Brugge.

Aanvaller Michael Krmenčík (29) werd in januari 2020 naar België gehaald voor zes miljoen euro, maar kwam sindsdien slechts 19 keer in actie op de Belgische velden. Vorig seizoen werd De Tjsech verhuurd aan PAOK Thessaloniki. In de zomer van 2021 keerde Krmencik op huurbasis terug naar zijn geboorteland. Bij Slavia Praag moet de spits echter vrede nemen met een rol als bankzitter. De aanvaller viel dit seizoen 14 keer in voor de nummer twee in de Tsjechische competitie. Zijn teller staat momenteel op vier doelpunten en vier assits.

© photonews

De volgende aanvaller is David Okereke (24). De Nigeriaan werd in juli 2019 voor iets meer dan acht miljoen euro weggeplukt bij Spezia in de Serie B. Dit seizoen komt de spits uit voor Venezia en in tegenstelling tot Sowah en Krmencik is hij wel een vaste waarde in de Italiaanse competitie. Okereke kwam al 31 keer in actie en stond in de meeste gevallen aan de aftrap. De Nigeriaan telt tot nu toe zes doelpunten met rode lantaarn Venezia.

Jeugdproduct Thibault Vlietinck (24) moest het afgelopen seizoen vooral plaats nemen op de bank van Oud-Heverlee Leuven. Over heel de reguliere competitie heen kwam de Belg 14 keer in actie en deelde hij één assist uit. De verdediger heeft bij Brugge nog een contract tot juni 2023.

Misschien wel de beste bij zijn nieuwe club is Loïs Openda (22). De jonge Belg is een vaste waarde in de Eredivisie en kon al 16 keer de netten doen trillen. Het is het tweede seizoen op rij dat de spits uitkomt voor Vitesse. Of hij volgend seizoen zijn kans krijgt bij Blauw en Zwart valt af te wachten, aangezien verschillende clubs interesse tonen in de Belgische aanvaller (lees hier).

Opvallend: Kamal Sowah, Michael Krmenčík en David Okereke hebben Club Brugge iets meer dan 23 miljoen euro gekost. Krmenčík, Okereke en Vlietinck gaan volgend seizoen het laatste jaar van hun contract in. Wil Club Brugge nog iets aan deze spelers verdienen, kunnen ze deze zomer best verkocht worden.