📷 Dan toch een landgenoot aan de aftrap in FA Cup op Wembley

Om 18 uur wordt de FA Cup tussen Liverpool en Chelsea gespeeld. Met een Belg aan de aftrap.

Thomas Tüchel kiest er dan toch voor om met Romelu Lukaku aan de aftrap te komen in de FA Cup van Chelsea tegen Liverpool. Zo zit er toch een Belg in één van de basiselftallen.

Big Rom wordt in de punt uitgespeeld, met naast hem Pulisic en Mount. De Duitser Havertz zit immers niet in de selectie voor de bekerfinale, omdat hij geblesseerd is.