Ex-speler van Genk op het verlanglijstje van FC Barcelona

Kalidou Koulibaly (30) zou wel eens de nieuwe centrale verdediger van FC Barcelona kunnen worden. Het zou de kers op de taart zijn voor de Senegalees.

Kalidou Koulibaly kwam in 2012 van het Franse Metz over naar KRC Genk. Sinds zijn vertrek uit onze Belgische competitie is hij zich blijven verbeteren. Na het winnen van de Beker van België met de Limburgers in 2013 pakte de Senegalese verdediger zijn koffers richting Italië en Napoli, een club die hij sindsdien nooit meer heeft verlaten.

Koulibaly mag zichzelf in het rijtje van beste centrale verdedigers in de Serie A zetten. Zes seizoenen na zijn komst, zou hij wel eens zijn laatste wedstrijden met de Napoiltanen kunnen spelen, waar hij al 315 wedstrijden op de teller heeft staan. FC Barcelona heeft er namelijk zijn prioriteit van gemaakt om de sterke verdediger binnen te halen. Volgens Sky Sports zou de operatie op schema liggen. De transfersom wordt geschat op €25 à €30 miljoen. In 2014 had Napels bijna acht miljoen euro betaald om zijn komst te registreren.