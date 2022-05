Union kan zondag plaats twee veiligstellen, maar moet defensie herschikken tegen Anderlecht

Union won de vorige drie confrontaties met Anderlecht dit seizoen. Zondagavond in het Lotto Park gaan de mannen van Felice Mazzu voor vier op vier. Slaagt de promovendus daarin, dan is er zekerheid over de tweede plaats. Zelfs een gelijkspel volstaat voor Union.

Evident wordt dat evenwel niet. Anderlecht loopt over van vertrouwen na twee zeges tegen Antwerp, terwijl Union twee stevige katers opliep tegen Club Brugge. Tot overmaat van ramp moet Felice Mazzu ook gaan herschikken in zijn defensie. Koki Machida is geschorst na zijn twee gele kaarten tegen Club Brugge. Wellicht komt Rode Duivel Siebe Van der Heyden in de ploeg, al kan Mazzu ook opteren voor de boomlange Ismaël Kandouss. Bovendien staan er nog steeds vraagtekens achter de naam van Bart Nieuwkoop. Het Nederlandse loopwonder ontbrak in Jan Breydel. De heupblessure van de wingback gaat stilaan de goede kant op, maar het wordt een race tegen de klok om hem fit te krijgen voor zondagavond.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (15/05).