Ziet Antwerp uitblinker weldra vertrekken? 'Twee Engelse subtoppers tonen interesse'

"Zonder Jean Butez had Antwerp nooit in de Champions' play-offs gestaan", vertelde Cisse Severeyns eerder deze week aan Voetbalkrant.com. Werd er vorig seizoen nog getwijfeld aan het sluitstuk, dan zette de Fransman tijdens de voorbije maanden de puntjes op de i.

De sterke prestaties van Jean Butez (26) is ook niet onopgemerkt gebleven in het buitenland. Het Laatste Nieuws laat immers weten dat twee -niet nader genoemde- subtoppers uit de Premier League interessen tonen in Butez.

Butez, die in 2020 voor één miljoen overkwam van Moeskroen, ligt op de Bosuil nog tot medio 2024 onder contract. Antwerp zal zijn Franse nummer één dus allerminst voor een appel en een ei laten vertrekken.

Vorig seizoen werd er her en der getwijfeld aan de capaciteiten van de doelman, die zelfs even op de bank verzeild geraakte. Dit seizoen is Butez uitgegroeid tot de absolute nummer één. In 59 officiële wedstrijden kon hij dit seizoen 15 keer zijn netten schoon houden.