'Bayern München werkt in het grootste geheim aan opvolging van Lewandowski en heeft deze aanvaller op het oog'

Bayern München werkt in het grootste geheim aan de opvolging van Robert Lewandowski. Erling Braut Haaland en Romelu Lukaku zijn van de lijst geschrapt. Sasa Kalajdzic moet de Pool doen vergeten.

Erling Braut Haaland kiest voor Manchester City, terwijl het prijskaartje van Romelu Lukaku met ruim honderd miljoen euro véél te hoog is. BILD weet echter dat Bayern München heel dicht bij de opvolging van Robert Lewandowski staat.

De Beierse topclub zit deze week in het grootste geheim samen met het management van Sasa Kalajdzic. De 24-jarige aanvaller van VfB Stuttgart is niet alleen een goedkoper alternatief. Der Rekordmeister is van mening dat hij de intrinsieke kwaliteiten heeft om de schoenen van Lewandowski te vullen.