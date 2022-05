Peter Vandenbempt weerlegt uitspraken van Bart Verhaeghe na titel van Club Brugge

Voorzitter Bart Verhaeghe verraste zondagmiddag met enkele krasse uitspraken over de titel, Club Brugge én opponent Union.

De uitspraken van Verhaeghe, dat de titel van Club Brugge een goede zaak is voor het Belgische voetbal, schoten niet overal in het goede keelgat.

Zo zei Verhaeghe dat blauwzwart in tegenstelling tot andere ploegen dominant voetbal brengt. “Maar de voorbije jaren speelden veel trainers aantrekkelijk voetbal”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza. “Club zelf met Leko en Clement. Maar ook Racing Genk, het KAA Gent van Vanhaezebrouck, Kompany die de kaart van de aanval trekt, het KV Mechelen van Wouter Vrancken en zelfs Cercle Brugge en KV Oostende.”

Een ongelukkige uitspraak noemt Vandenbempt het. “Wij voetballen dominant en de rest moet ons volgen? Dan moet je meer doen, want Club heeft weinig echte referentiewedstrijden gespeeld. Heel lang was er zelfs kritiek van de eigen aanhang op het voetbal onder Clement.”

Ook onder Schreuder ging het niet bepaald zoals het moest. “Daarna is Schreuder overgeschakeld naar resultaatvoetbal om Union te bekampen. Ik denk dus niet dat dit het moment was voor Verhaeghe om de kwaliteit van het voetbal van andere ploegen te bekritiseren.”

Ook toen Verhaeghe over de in de invloed van Brighton bij Union begon slaat hij volgens Vandenbempt de bal helemaal mis. “Oké, Brighton heeft meer mogelijkheden dan Club, maar die hebben ze alleszins niet gebruikt om Union te versterken. Er is maar één ploeg die in de winter voor 10 miljoen euro gecorrigeerd heeft en dat is Club Brugge.”

“Brighton doet het toch op een geleidelijke manier, mét aandacht voor de geschiedenis van de club zelf. Niemand was toch meer authentiek dan Union in Sint-Gillis dit seizoen? Het was een ongelukkig uitspraak. Op een dag waarop je als voorzitter eigenlijk heel tevreden moet zijn en genieten.”