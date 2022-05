Oud-international moet naar de cel voor wapengeweld

De Franse ex-international Tony Vairelles is door een Franse rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf voor wapengeweld.

De feiten dateren van 2011 en vonden plaats in een discotheek in de buurt van Nancy. Vairelles en zijn drie broers kwamen toen in conflict met de buitenwippers.

Er werd op de drie bewakers van de nachtclub gesloten. Vairelles zat vijf maanden in voorhechtenis na de feiten. Nu is hij ook veroordeeld.

Vairelles krijgt een celstraf van vijf jaar, waarvan twee met uitstel. Ze riskeerden celstraffen tot tien jaar en boetes tot 150.000 euro.

Ook zijn drie broers Fabrice, Jimmy en Giovan kregen effectieve celstraffen. Fabrice kreeg dezelfde straf als Tony, Jimmy en Giovan werden veroordeeld tot drie jaar, waarvan twee met uitstel.

De buitenwippers kregen celstraffen van enkele maanden, omdat ze ook geweld hadden gebruikt als reactie op de feiten.