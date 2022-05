Vandenbempt ziet het gebeuren: "Club Brugge is het nieuwe Anderlecht"

In zeven jaar tijd heeft Club Brugge maar liefst vijf landstitels op zijn palmares bijgeschreven.

Club Brugge is dan ook de naam in het Belgische voetbal en die favorietenrol is niet gemakkelijk om te dragen, zo beseft ook Peter Vandenbempt.

“Het feit dat de voetbalwereld zo sympathiseerde met Union, had niet alleen te maken met dat mooie verhaal van die kleine underdog. Het was ook wel een beetje tegen het machtige Club Brugge en dat is eigenlijk een heel groot compliment voor blauw-zwart”, zegt hij bij Sporza.

Het heeft die leidende rol van een andere ploeg geërfd. “Zelfs wat dat betreft heeft Club Brugge de rol overgenomen van Anderlecht. Tot een jaar of 7 geleden was iedereen - behalve de supporters van paars-wit - tegen Anderlecht. Maar behalve misschien de fatale extremisten bij bepaalde clubs was eigenlijk niemand tegen Club Brugge.”

Dat is nu eventjes anders geworden. “Het tijdperk Vanhove-De Nolf was sympathiek. Iedereen gunde Club Brugge succes, vooral ten koste van Anderlecht, want dat waren de rijksten en die hadden te veel succes. Ze hadden te veel macht in Brussel en dat wekte afgunst op. Wel, die status heeft Club Brugge nu overgenomen.”