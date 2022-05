Roméo Monticelli en Belgische U17 beginnen vandaag aan het EK: "Het horen van het volkslied geeft mij rillingen"

Vandaag begint de Belgische U17 aan het EK in Israël tegen Servië. Roméo Monticelli, die onlangs zijn eerste profcontract bij Charleroi tekende, vertelt ons hoe hij zich voelt.

Vandaag begint de Belgische U17 aan het EK tegen Servië. Een wedstrijd die Roméo Monticelli (16), die enkele weken geleden zijn eerste profcontract tekende bij Charleroi, hoopt te beginnen. Wij ontmoetten hem voor de gelegenheid en spraken over de nationale selectie, die altijd een bron van trots is. "Ik begon in de U18 en werd opgewaardeerd voor drie vriendschappelijke wedstrijden voordat ik terugkeerde naar de U17", vertelt Roméo ons.

Sindsdien heeft hij zes caps met de U17 van België, waaronder één met de aanvoerdersarmband. "De kapitein en de vice-kapitein waren afwezig. Het was een beloning voor mijn harde werk, maar ook omdat ik het leiderschap in me heb," zegt Monticelli, die voor zijn land zowel in de centrale verdediging als op de flank speelt.

Ooit Rode Duivel?

Een hele generatie droomt momenteel in Israël van de Heilige Graal: een selectie bij de Rode Duivels. Het moet gezegd worden dat de Belgische jeugdreeksen al een eerste stap zijn. "Het nationale shirt is iets speciaals. Als het volkslied klinkt, krijg je de rillingen (glimlach). Natuurlijk is ons doel het seniorenteam, en daar geloof ik in. Maar één ding tegelijk," verklaart Romeo Monticelli.

Onlangs zijn drie U17-spelers van de lichting 2015, die op het WK 2015 als derde eindigde, toegetreden tot de nationale seniorenploeg: Wout Faes, Orel Mangala en Dante Vanzeir. "Het is niet veel en tegelijkertijd is het best bemoedigend, drie van de elf starters", zegt Romeo's vader. "Ik denk in de eerste plaats aan het seniorenteam van Charleroi. De rest volgt wel", lacht Roméo.

De hele familie van Monticelli is nu in Israël voor het EK van de Belgische U17. "De ambities zullen altijd zijn om alles te winnen, maar we kunnen niet aankomen en beweren dat we Europees kampioen zullen worden. Het kan op details aankomen", vertelt de 17-jarige verdediger.