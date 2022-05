Zulte Waregem schuift duo Simons-De Fauw opzij en trekt Mbaye Leye aan als nieuwe trainer

Zulte Waregem heeft Mbaye Leye aangetrokken als nieuwe trainer. Na een wankel seizoen heeft Essevee ervoor gekozen om niet door te gaan met het trainersduo Simons-Dury.

Afgelopen seizoen zou het laatste seizoen worden van Francky Dury bij Zulte Waregem. Het werd echter een vroegtijdig afscheid want de club wachtte niet op het pensioen van Dury, na meer dan 20 jaar dienst werd de trainer ontslagen door de tegenvallende resultaten en omdat Essevee op de voorlaatste plaats stond in het klassement. Assistentenduo Simons-De Fauw nam het roer over en het kon Essevee redden, zij het wel slechts nipt.

© photonews

Achter de schermen is de clubleiding daarom op zoek gegaan naar een nieuwe trainer die de club opnieuw kan leiden naar een betere plaats in het klassement volgend seizoen en daarvoor zijn ze uitgekomen bij Mbaye Leye.

Leye was het seizoen nog begonnen als hoofdcoach bij Standard maar werd er in oktober ontslagen. De komst van Elsner bracht echter allesbehalve beterschap in de resultaten bij Standard wat de vraag deed rijzen of Leye het niet net heel goed gedaan had met de Rouches.

Na zijn ontslag ontpopte de Senegalees zich als zeer deskundige co-commentator op de Franstalige zender RTL en kon hij ook veel Vlamingen overtuigen om over te schakelen van de Vlaamse zender naar RTL. Maar een uitdaging bij Zulte Waregem sprak hem duidelijk wel aan om opnieuw in het trainersvak te stappen.

Het is dan ook niet toevallig dat het net Zulte Waregem is waar Leye zijn tweede job als hoofdcoach vindt. De aanvaller speelde in het verleden namelijk maar liefst 202 wedstrijden voor Essevee en scoorde er 87 keer gespreid over 3 periodes. Met Zulte Waregem veroverde hij ook de beker in 2017, speelde hij voorrondes voor de Champions League en werd hij vice-kampioen.