Dit zijn de best betaalde spelers in de MLS: 'Messi van de Alpen' grootverdiener

Amper zes maanden na zijn komst van Liverpool vertrok Xherdan Shaqiri alweer bij Olympique Lyon. Tegenwoordig verdient de Zwitser zijn brood bij Chicago Fire.

Shaqiri (30) verdient in de Verenigde Staten het dubbele van wat hij bij Lyon kreeg. De 102-voudig Zwitsers international is de grootverdiener in de MLS. De Messi van de Alpen heeft een jaarloon van 7,73 miljoen euro. Het was de MLS Player Association die de cijfers dinsdag vrijgaf.

Chicharito Hernandez (LA Galaxy, 5,7 miljoen) en Gonzalo Higuain (Inter Miami, 5,5 miljoen) maken het podium compleet. Op plaats vier vinden we met Alejandro Pozuelo (ex-KRC Genk) een oude bekende terug. De fijnbesnaarde Spanjaard strijkt bij Toronto jaarlijks 4,4 miljoen op.

