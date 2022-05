Hoogspanning in Sevilla voor Europa League-finale: al vijf Frankfurt-supporters gearresteerd

In Sevilla hopen ze dat de supporters van de twee clubs die de Europa League-finale spelen, Frankfurt en Glasgow Rangers, zich min of meer koest houden.

Dat lijkt vooraf al een probleem. Vijf supporters van Frankfurt zijn uren voor de start van de finale van de Europa League gearresteerd. Volgens de politie behoorden die vijf tot een groep van tweehonderd aanhangers van het Duitse Frankfurt die in de nacht van dinsdag op woensdag fans van de Rangers aangevallen zouden hebben.

Er zou ook met flessen, tafels en fakkels naar de politie gegooid zijn. Dat heeft de politie bevestigd in de Spaanse media. De vijf personen in kwestie worden ervan beschuldigd de goede orde te hebben verstoord en een daad van agressie te hebben gesteld.

Veel meer fans dan tickets

De vrees voor supportersgeweld zat er al goed in, omdat beide clubs slechts 10 000 tikets hebben, maar naar schatting een veelvoud aan supporters naar Sevilla zijn afgezakt. Het zijn taferelen die we voornamelijk bij Frankfurt al eerder in deze Europa League zagen. Zo palmden tienduizenden Frankfurt-fans Camp Nou helemaal in bij het bezoek aan Barcelona.