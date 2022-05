Ibrahimovic komt niet in actie in volgende Nations League-duels, wel speler van Anderlecht en KVM in Zweedse selectie

Ook in andere landen maken ze hun huiswerk voor de Nations League. Zlatan Ibrahimovic zal er bij Zweden zowaar niet bij zijn. Zlatan Ibrahimovic ontbreekt in de Zweedse selectie voor de interlands uit de Nations League van komende maand. Volgens bondscoach Janne Andersen heeft de smaakmaker van AC Milan zich afgemeld met fysieke problemen. Over wat dat kan betekenen op de lange termijn, hebben ze het nog niet gehad. Vorig jaar maakte Ibrahimovic zijn comeback in het interlandvoetbal, nadat hij eerder al eens gestopt was als Zweeds international. Nu komt er dus weer een gedwongen pauze aan op dat vlak. © photonews Wat niet betekent dat er in de Zweedse selectie geen namen zitten die een belletje doen rinkelen. Twee spelers uit de Belgische competitie zijn immers geselecteerd: Kristoffer Olsson van RSC Anderlecht en Kerim Mrabti van KV Mechelen.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail