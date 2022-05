Mama Openda over haar zoon in club-en interlandverband: "Hij zei dat terugkeer naar Brugge stap achteruit zou zijn"

Het is zowat feest bij de familie Openda, nu mogelijk de eerste interland van Loïs als Rode Duivel eraan komt. In clubverband daarentegen is zijn situatie onzeker.

Uiteraard is moeder Mariame in de wolken met de selectie van haar zoon bij de Rode Duivels. "Ik was in de tuin aan het werken toen Loïs belde", vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. "Ik wist wel dat de selectie vandaag zou worden bekendgemaakt, maar ik had me er bewust niet op gefocust. Hij was super emotioneel."

Omdat Mariame van Marokkaanse origie is, had Loïs ook voor de nationale ploeg van Marokko kunnen kiezen. "Maar je moet met je hart spelen, en het hart van Loïs ligt in BelgiëHij heeft altijd gezegd: ‘Als ik niet voor België mag spelen, dan voor niemand."

Geen klik met Clement

De korte termijn is het vierluik met de Rode Duivels in de Nations League. De lange termijn is een eventuele transfer. Openda is immers nog altijd eigendom van Club Brugge. "Dat moet nog worden besproken met zijn makelaar. Het is de club die hem heeft gelanceerd. Hij kwam bij de eerste ploeg onder Ivan Leko, maar met Clement had hij geen goeie klik. Loïs weet zelf ook niet goed waarom."

In elk geval is het verre van evident dat de aanvaller terug een blauw-zwart shirt zou aantrekken. "Hij zei een paar maanden geleden dat een terugkeer naar Brugge een stap achteruit zou zijn voor hem, en Loïs wil vooruitgaan. Hij heeft nog een contract daar, maar daarmee is niet gezegd dat hij er per se wil blijven."