Mauves Army kant zich, na uitspraken Kompany, tegen erehaag in Brugge

De supporters van Anderlecht lijken de landskampioen niet te zullen feliciteren met hun 18de titel op Jan Breydel. Supportersfederatie Mauves Army kant zich alvast tegen een erehaag voor de Brugse kampioen.

Dat laat het weten op Facebook. "Wij vielen indertijd nog liever dood, dan de spelers van Brugge te feliciteren met hun titel", klonk het bijzonder hard voor de aartsrivaal uit Brugge. Volgens Het Laatste Nieuws had Mauves Army vandaag op Neerpede, het oefencomplex van Anderlecht, daarnaast een spandoek achtergelaten met een niet mis te verstane boodschap: "Geen erehaag in Brugge".

Die uitspraken komen er niet zomaar, aangezien Anderlecht-coach Vincent Kompany na de wedstrijd tegen Union heel duidelijk was over het al dan niet vormen van een erehaag voor Club Brugge. "We doen alleen wat de supporters willen, niks anders." Die supporters lijken nu voor hem de knoop te hebben doorgehakt... geen erehaag in Brugge.