Paul-José M'Poku maakt zich geen zorgen om speelminuten van broer, Sambi Lokonga: "De Bruyne en Lukaku hadden ook tijd nodig"

Sambi Lokonga kwam dit seizoen nauwelijk in actie voor Arsenal, maar een transfer deze zomer gaat niet gebeuren. De ex-speler van Anderlecht heeft geduld en hoopt volgend seizoen meer te spelen.

Vorige zomer maakte Sambi Lokonga de overstap van Anderlecht naar Arsenal. Dit seizoen speelde hij 33% van de speeltijd. Maar in de laatste zes wedstrijden kwam de Rode Duivel slechts één minuut in actie. Moet de jonge middenvelder vrezen voor een plaats in de selectie voor het WK in Qatar?

"We maken ons geen zorgen. Andere spelers zoals Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku hebben ook tijd nodig gehad om zich te vestigen in de Engelse Premier League. Het verschil met de Belgische competitie is groot, en Arsenal is geen club van de middenmoot. We zouden getekend hebben voor een eerste seizoen met 33% speeltijd. En Albert wordt elke dag beter, vooral in de training", zegt Paul-José M'Poku, zijn oudere broer, die ook fungeert als zijn onofficiële adviseur.

Als we M'Poku mogen geloven is de relatie tussen de Belg en Mikel Arteta goed. "Er is veel concurrentie in het team met jongens als Thomas Partey, Granit Xhaka en Mohamed Elneny, en de coach moet een bepaalde hiërarchie respecteren. Dit seizoen is de rotatie erg moeilijk geweest omdat Arsenal gemiddeld maar één wedstrijd per week speelde", vertelt de ex-speler van Standard aan RTBF.

Transfer

Het contract van de Rode Duivel loopt nog tot juni 2026, genoeg tijd om nog te groeien. "Een transfer deze zomer is uitgesloten, althans voor hem. Hij is zeer goed geïntegreerd in de club en de stad, hij is gelukkig, ook al hoopt hij volgend seizoen meer te spelen, en zijn potentieel zou dat verdienen. En er zullen Europese wedstrijden zijn. Ik sprak maandag met hem aan de telefoon, hij was teleurgesteld met de nederlaag tegen Newcastle. Hierdoor is de Champions League ver weg, maar de Europa League komt er wel en hij is positief over zijn seizoen", geeft de broer van Sambi Lokonga mee.

© photonews

De ex-speler van Anderlecht speelt weinig in de Premier League en ook in de vriendschappelijke wedstrijden tegen Ierland en Burkina Faso kreeg de middenvelder geen kans. De Belg moet meer spelen wil hij een plaats in de selectie van de Rode Duivels voor het WK in Qatar. "Geen speeltijd in de twee vriendschappelijke wedstrijden, dat hebben we niet begrepen. Landen als Frankrijk en Spanje hebben meer vertrouwen in jonge spelers", besluit Paul-José M'Poku.