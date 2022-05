Wie is de nieuwe linksachter van Club Brugge?: "Mijn grote voorbeeld is Andrew Robertson van Liverpool"

Bjorn Meijer, de nieuwste aanwinst van Club Brugge, sprak met Het Nieuwsblad over wie hij is en wat de supporters van hem mogen verwachten.

Bjorn Meijer ruilt na 10 jaar zijn jeugdclub Groningen in voor een nieuw avontuur in Brugge. De jonge linksachter doorliep alle jeugdreeksen, en was in het verleden nog aanvaller. "Vroeger was ik nog rechtsbuiten en keek ik dus altijd op naar Arjen Robben zeker als Groninger. Qua mentaliteit is hij nog steeds mijn voorbeeld en het was geweldig dat ik op het einde van zijn carrière nog even met hem kunnen trainen. Maar op mijn vijftiende verhuisde ik naar de linkaschter en op die positie kijk ik vooral naar Andrew Robertson van Liverpool", vertelt Bjorn Meijer aan Het Nieuwsblad.

Meijer zelf speelde het afgelopen seizoen zijn eerste 27 wedstrijden als profvoetballer. "Ik heb het gevoel dat ik het aankan, anders had ik die stap ook niet gezet. 27 wedstrijden is inderdaad niet veel, maar het is niet dat ik in die confrontaties maar wat tussen liep. Ik had een grote bijdrage, dus dat geeft me wel vertrouwen", zegt Bjorn Meijer.

Concurrentie

Bjorn Meijer is in tegenstelling tot zijn concurrenten Eduard Sobol, Federico Ricca en Faitout Maouassa groot en fysiek sterk. "Verdedigend win ik veel van mijn duels, maar ik heb ook een groot loopvermogen, waardoor ik de hele linkerflank kan bestrijken en als wingback uit de voeten kan. Dat zie je ook in afgelegde meters, dat ik aan een hoge intensiteit kan spelen. M'n tegenstander opzoeken en dan op power erover proberen te gaan en een goeie voorzet trappen, dat is vooral mijn spel", is de verdediger duidelijk.