Origi gaat voor AC Milan voetballen, maar had héél véél keuze: 'Deze clubs werden afgewezen door de Rode Duivel'

Divock Origi gaat Liverpool FC verlaten voor AC Milan. En het moet gezegd: de geïnteresseerde clubs stonden letterlijk in de rij.

Het is nog wachten op de officiële aankondiging van de transfer van Divock Origi, maar twijfel is niet langer nodig. AC Milan wil zich op de razend spannende ontknoping in de Italiaanse titelstrijd concentreren alvorens de Belgische aanwinst - misschien tijdens het feest - voor te stellen.

Volgens de Engelse media vertrekt Origi heel bewust uit de Premier League om zijn carrière te herlanceren. Er waren immers opties genoeg. West Ham United, Newcastle United, Wolverhampton Wanderers, Southampton FC en Crystal Palace waren niet alleen concreet, maar hadden zelfs pen en papier al klaargelegd.