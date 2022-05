De 'seigneur' is back: waarom Zulte Waregem een goede keuze maakte met Leye, maar toch moet opletten

Le seigneur est de retour. Mbaye Leye begint aan zijn vierde periode bij Zulte Waregem, deze keer als coach.

2007-2009, 2012-2014 en 2015-2017. Tot drie keer toe was Mbaye Leye als speler verbonden aan Zulte Waregem.

Evenveel keer maakte hij er indruk. Als speler, als werkende spits, maar ook als motivator en als voetbalkenner.

Kenner

De analist en coach zat altijd al in hem, de talenkennis is groot, het (voetbal)intellect ook. Dat er af en toe wat onmin was met en bij Essevee? Op elk huwelijk zit al eens wat sleet.

Als coach heeft de Senegalees nog geen echte adelbrieven. Zijn periode bij Standard was bovendien niet om over naar huis te schrijven.

© photonews

Maar de manier waarop Leye toen al aangaf wat er fout zat bij Standard? Straf. Maanden later moest Elsner hetzelfde erkennen - ook hij is ondertussen al aan de kant geschoven bij de Rouches.

Dan maar een nieuwe kans bij Essevee. De druk zal er minder groot zijn - voor het eerst wordt niet meer gespeeld voor de top-8, maar 'gewoon' voor operatie redding.

Financieel vaarwater

Toch weet men in de bestuurskamer - waar er financieel ook geen overschot is - dat er echt wel kwaliteit zal bij moeten komen, wie de coach ook is.

Het bestuur is als de dood voor een inkrimping van 1A tot zestien ploegen na dit seizoen - drie à vier dalers zou desastreus kunnen zijn voor het huidige Zulte Waregem. En rekenen op de seigneur, nog steeds geliefd bij vele fans en werknemers aan de Gaverbeek.