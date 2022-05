Lois Openda wil een stap hogerop zetten: "Het is geen goed om terug te gaan naar Brugge"

Kersvers Rode Duivel Lois Openda wil een stap voorwaarts zetten na een prima seizoen bij Vitesse. Een terugkeer naar Club Brugge moet voor hem niet.

Openda wordt door Vitesse gehuurd van Club Brugge. De aanvaller zijn prima seizoen werd bekroond met een selectie voor de Rode Duivels. Terecht ook want de aanvaller kwam in 33 wedstrijden 18 keer tot scoren in de Eredivisie. Normaal keert hij op het einde van het seizoen terug naar Club Brugge, maar dit moet daarvoor niet voor hem. Hij wil graag een stapje hogerop zetten. Dit vertelde hij tegenover het Nederlandse ESPN.

"Ik denk dat ik na dit seizoen een goede stap voorwaarts wil zetten. Dat ik nog een contract heb bij Club Brugge? Ik heb natuurlijk nog een contract in Brugge, maar zoals ik al zei: het is geen goed om terug te gaan naar Brugge. Ik wil naar een andere club", liet de aanvaller weten.