Clublegende Artem Dzyuba (33) verlaat na zeven jaar Zenit Sint-Petersburg

Artem Dzyuba goed voor 249 wedstrijden en 108 doelpunten met Zenit verlaat aan het einde van het seizoen zijn club. Twee maanden geleden vroeg de spits om niet opgeroepen te worden met de Russische selectie omwille van het conflict in Oekraïne.

De 33-jarige Artem Dzyuba verlaat na zeven jaar Zenit Sint-Petersburg. De spits deelde via Instagram een filpmje waarin hij verkleed als superheld afscheid nam van het publiek. In een persbericht bedankt zijn club Zenit Sint-Petersburg Dzyuba voor zijn "sprankelende spel, ongelooflijke toewijding, doelpunten, assists, records en onze gezamenlijke overwinningen".

De aanvaller kwam in de zomer van 2015 bij Zenit terecht. Zaterdag speelde hij zijn laatste wedstrijd tegen Nizhny Novgorod. Met Zenit veroverde Dzyuba vier opeenvolgende landstitels. Hij maakte 108 doelpunten in 249 duels. Het is niet duidelijk of hij in Rusland blijft of naar het buitenland trekt.

Midden maart vroeg de spits van de Russische nationale ploeg aan bondscoach Valeri Karpin hem niet op te roepen, dit vanwege de oorlog in Oekraïne. Dzyuba heeft er familieleden wonen. Na de inval van Russische troepen in Oekraïne hebben de FIFA en de UEFA aangekondigd dat de Russische nationale ploegen en clubs tot nader order van al hun competities worden uitgesloten.