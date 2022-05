OFFICIEEL: Genk laat er geen gras over groeien: Bernd Storck is weg

Bernd Storck is niet langer trainer van KRC Genk. De dag na de laatste wedstrijd tegen KV Mechelen heeft de club dat officieel bekendgemaakt.

Het is natuurlijk geen verrassing. Er waren al zoveel geruchten dat Storck moest opkrassen. Komt straks Wouter Vrancken in de plaats?

"KRC Genk en trainer Bernd Storck hebben in onderling overleg beslist om uit elkaar te gaan. Beide partijen hebben een andere toekomst voor ogen", klinkt het bij Genk. "Bernd Storck was sinds begin december aan het roer. De club wil hem uitdrukkelijk bedanken voor zijn ijver om de ploeg weer op de rails te krijgen. We wensen Bernd alle goeds en veel succes in zijn verdere loopbaan."