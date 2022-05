'Premier League club toont interesse in ex-speler van Oud-Heverlee Leuven'

Volgens journalist Matteo Moretto is Wolverhampton geïnteresseerd in Thomas Henry. De Fransman trok vorige zomer naar Italië voor een nieuw avontuur bij Venezia. Nu lonkt de Premier League voor de spits.

Thomas Henry trok vorige zomer voor 5,5 miljoen euro naar Venezia waar de Fransman een vaste waarde was voorin. De ex-speler van Oud-Heverlee Leuven kwam 33 keer in actie en deed de netten negen keer trillen. Niet genoeg om de promovendus in de Serie A te houden. Vanavond spelen ze een laatste keer tegen Cagliari alvorens naar de Serie B te zakken.

Wolverhampton kon dit seizoen slechts 37 keer scoren in 37 duels. Ondanks de weinige doelpunten staat de ploeg van Leander Dendoncker mooi op een achte plaats. Maar voor volgend seizoen wil Bruno Lage rekenen op meer scorend vermogen voorin. Thomas Henry is een optie voor deze zomer bij de Wolves.