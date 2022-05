Manager Lewandowski reageert geprikkeld op uitspraken bij Bayern: "Voor Robert is Bayern geschiedenis"

Robert Lewandowski ligt op ramkoers met zijn club, Bayern München. De 33-jarige spits kan zijn droomtransfer naar Barcelona maken, maar de Rekordmeister wil hem niet laten vertrekken, ondanks een aflopend contract. Zijn manager, Pini Zahavi, wierp in Bild nog wat olie op het vuur.

Zahavi deed dat na uitspraken van technisch directeur Hasan Salihamidzic, die zondag nog eens zei dat Lewandowski niet mag vertrekken. "Eigenlijk wilde ik dat niet via de media doen, want ik heb veel respect voor deze historische club", zegt Zahavi in BILD. "Maar het is voor mij onmogelijk om niet te reageren op de uitspraken van Hasan Salihamidzic. Robert heeft Bayern acht jaar lang alles gegeven en heeft nu de kans om een levenslange droom van hem te vervullen. Waarom ontneemt Bayern hem deze kans?"

Barcelona heeft de gesprekken al opgestart, maar kent het standpunt van Bayern. "Dit gaat niet om geld. Robert is daar niet mee bezig en ik ook niet. Maar Robert voelt zich nu al een paar maanden niet gerespecteerd door de clubleiding van Bayern. Ze hebben hem nooit een aanbieding voor een nieuw contract gedaan: toen ik daarover begon, waren er twijfels. Voor Robert is Bayern nu geschiedenis."

Bayern kan hem ook aan zijn nog één jaar lopend contract houden. "Natuurlijk, dat recht hebben ze. Maar het is niet iets wat ik zou aanraden."