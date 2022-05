Maak kennis met de officiële bal voor de Champions Leaguefinale

De UEFA heeft voor de finale van de Champions League een speciale bal gemaakt. Natuurlijk zijn er de sterren. Die zijn in het grijs. Ook staat er 'VREDE' op de bal, maar dan in het Engels en het Oekraïens.

