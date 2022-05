'Vincent Kompany gaat snel beslissen over zijn toekomst'

Blijft hij of blijft hij niet? Ineens is het een item geworden omdat er veel geruchten rond Vincent Kompany de ronde doen.

In het midden van de play-offs kwam voor het eerst het gerucht van Burnley naar boven, maar toen hield hij nog de boot af over de geruchten en was hij 'blij' dat er eens iets te vertellen was.

Na de match op Jan Breydel hield hij het op een stilzwijgen en verwees hij naar zijn contract (nog twee jaar) bij Anderlecht. Het is dus ook aan paars-wit om te beslissen, in samenspraak met eventuele geïnteresseerde clubs.

Snelle beslissing?

Wolfsburg heeft ondertussen een coach gevonden, Burnley is na degradatie ook minder een optie. Hoewel? De club wil meteen terug naar de Premier League, krijgt een ferme rugzak van meer dan 100 miljoen euro richting Championship én is nog steeds enorm geïnteresseerd.

Volgens The Sun zou Kompany eerstdaags een beslissing nemen. Bij Burnley overwegen ze geen andere kandidaten zolang er geen antwoord is van Vince The Prince.