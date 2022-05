Anderlecht en Mazzu, een flirt die blijkbaar al een tijdje aan de gang is

De kans dat de opvolger van Vincent Kompany vandaag al genoemd werd, is zeer reëel. Naar wat we vernemen wordt er wel degelijk onderhandeld met Felice Mazzu, die het bestuur van Union voor een voldongen feit kan stellen.

't Is allemaal nog niet helemaal duidelijk hoe het gelopen is, maar wat wel zeker is: er is al langer contact tussen Anderlecht en Felice Mazzu. Blijkbaar werd hij eerder al eens gepolst. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op de dag dat de wegen van Kompany en Anderlecht scheiden er meteen een mogelijke opvolger wordt genoemd.

Bij Anderlecht waren er strubbelingen ontstaan tussen het bestuur en hun coach. Ze zagen de positieve communicatie van Kompany als een soort van kritiek. Kompany vond dat hij er met deze kern het maximale had uitgehaald: "Ons seizoen was drie weken geleden al geslaagd", zei hij voor Union en na de bekerfinale. Bij het bestuur zagen ze dat anders. Ze hadden een kern samengesteld die hoger moest kunnen mikken, was de teneur.

Met Mazzu zouden ze de succestrainer van Union willen weghalen. Maar Neerpede is een heel andere werkomgeving dan het Dudenpark. Mazzu heeft zijn successen ook altijd gehaald met een ervaren spelersgroep. Wordt het een match? Benieuwd of ze tot een akkoord zullen komen, maar bij Union houden ze daar alvast rekening mee. Ze zijn er ook 'not amused' met de ontwikkelingen rond hun coach, want die gaf de indruk dat hij ging bijtekenen.