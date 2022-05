Jürgen Klopp troeft Pep Guardiola af en is uitgeroepen tot coach van het jaar in de Premier League

Jügen Klopp werd geen kampioen met Liverpool, maar de FA Cup en League Cup titel waren voldoende om de Duitser tot coach van het seizoen te bekronen. Daarnaast eidigden 'The Reds' op slechts één punt van landskampioen Manchester City. Zaterdag doet Klopp nog een gooi naar de Champions League-titel tegen Real Madrid.

De Duitse coach werd in 2020 al is verkozen tot beste trainer van de Premier League en doet daar nu nog een twee prijs bij. De trainer van Liverpool haalde het van de andere genomineerden: Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Frank (Brentford), Eddie Howe (Newcastle United) en Patrick Vieira (Crystal Palace).

