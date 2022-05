KRC Genk lijkt achter het net te vissen: "Hugo Cuypers legt medische testen af bij bekerwinnaar"

In zijn eerste seizoen bij KV Mechelen maakte Hugo Cuypers indruk. De Limburger liep week na de week de longen uit zijn lijf en was bovendien goed voor dertien doelpunten en tien assists.

De interesse van clubs werd dan ook stevig aangewakkerd. Zo speelde Racing Genk met het idee om Cuypers naar de Cegeka Arena te halen. Het is echter AA Gent dat met de 25-jarige aanvaller aan de haal lijkt te gaan.

HLN laat immers weten dat Hugo Cuypers ondertussen zijn medische testen al heeft afgelegd bij de Buffalo's en ook de onderhandelingen gaan in de goede richting. Ook in de winter probeerde Hein Vanhaezebrouck Cuypers al naar Gent te halen, maar het prijskaartje was toen nog te hoog.

KV Mechelen wil minstens vijf miljoen voor Cuypers, die nog tot 2025 onder contract ligt. Malinwa betaalde vorige zomer 750 000 euro aan Olympiakos om de aanvaller in te lijven. De Griekse topclub bedong evenwel een doorverkooppercentage van 50 procent.