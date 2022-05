OFFICIEEL: Bernd Storck gaat na vertrek bij KRC Genk aan de slag bij andere ploeg in 1A

Bernd Storck heeft na zijn vertrek bij RC Genk niet lang zonder ploeg gezeten. De Duitser zal in 1A blijven coachen.

Het was al langer bekend dat Storck wellicht naar Eupen zou gaan en dat is nu helemaal zeker. De Duitstalige club heeft de komst van zijn nieuwe trainer op zijn webstek aangekondigd. Storck heeft bij Eupen getekend voor één jaar, tot juni 2023.

Competentie en ervaring

"We zijn verheugd dat het gelukt is om Bernd Storck als nieuwe trainer aan te trekken", zegt algemeen directeur van KAS Eupen Christoph Henkel. "Dankzij zijn competentie en zijn ervaring - ook in de Belgische competitie - paste hij binnen ons profiel. We kijken uit naar de samenwerking met onze nieuwe coach."

Voor Storck is Eupen zijn vierde ploeg in België, na eerdere passages bij Moeskroen, Cercle Brugge en RC Genk. De ochtend na de laatste match van het seizoen bij KV Mechelen kondigde Genk aan dat de wegen met Storck zouden scheiden. Het heeft nadien dus niet lang geduurd voor de trainer om tot een akkoord met Eupen te komen.