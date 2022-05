OFFICIEEL: Vincent Kompany verlaat Anderlecht voor Burnley: "Vincent zal zonder Anderlecht slagen en Anderlecht zal ook zonder Kompany slagen"

Anderlecht neemt afscheid van Vincent Kompany. De 36-jarige trainer verlaat paars-wit en gaat aan de slag bij Burnley, in The Championship. De relatie tussen bestuur en trainer was de laatste tijd wat verwaterd. Er was een verschil in toekomstvisie... De fans van Anderlecht roeren zich intussen...

Het is een verhaal geworden met twee kanten. Langs de ene kant wou de familie van Kompany weer dichter bij hun familie zijn. Door de lange werkuren van de trainer zaten ze veelal thuis in een land waar ze weinig mensen kennen. Het speelde een rol, maar niet de allergrootste. De laatste maanden, vooral sinds de bekerfinale, is er bij het bestuur het idee ontstaan dat er met deze groep meer bereikt had kunnen worden.

Dat ze zowel tegen Gent in de bekerfinale en in de twee matchen tegen Union niet thuisgaven, was een klap. Nochtans waren de supporters wel tevreden met het werk van de trainer, maar Anderlecht hunkerde hard naar een prijs en die beker was een unieke kans. Sindsdien herhaalde Kompany elke week dat de financiële realiteit onder ogen moet gezien worden.

Op Brugge zei hij nog dat "je ofwel budget ofwel geduld" moet hebben. Een duidelijke wenk naar het bestuur, blijkt nu. Volgens Engelse bronnen zijn de onderhandelingen al enkele weken bezig en veranderde de degradatie van de club de mening van Kompany niet.

Kompany vindt dat hij iets op poten heeft gezet bij Anderlecht en dat de jeugd klaar is om over te nemen. Maar met - volgens hem - onrealistische doelstellingen kan hij niet leven. Er waren er immers in Neerpede die vonden dat Anderlecht dit seizoen al had moeten meespelen voor de titel.

Het nieuws gaat wel niet goed vallen bij het merendeel van de fans, die Kompany als sleutel zagen voor toekomstige successen. Felice Mazzu werd al gepolst, maar de vraag is of hij dezelfde kansen gaat geven aan de jeugd. Dat zal in de onderhandelingen natuurlijk ter sprake komen. Maar Anderlecht moet dus zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe trainer. Binnen 25 dagen begint de voorbereiding op volgend seizoen al...

Reacties Anderlecht

De club en de coach hebben samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk beslist om de wegen te laten scheiden. Dit gebeurt met veel wederzijds respect en dankbaarheid voor wat er samen bereikt werd.

De club wil Vincent Kompany oprecht al het beste wensen in zijn verdere carrière als coach. Hij was, is en blijft een icoon van de club en zal altijd een thuis vinden bij Royal Sporting Club Anderlecht.

Vincent Kompany:

“Vandaag overheerst maar één gevoel: ik ben fier dat ik dit nieuwe hoofdstuk ben kunnen starten bij de club van mijn hart. Ik ben nu speler en coach van RSC Anderlecht geweest, maar ik blijf vooral een trouwe supporter van paars-wit.”

CEO Peter Verbeke:

“Vincent was een essentieel onderdeel van de heropbouw van het vernieuwde RSC Anderlecht. Hij heeft professionalisering en expertise bijgebracht en is ook belangrijk geweest in de ontwikkeling van jonge spelers. De club zal op deze fundamenten verder bouwen.”

Voorzitter Wouter Vandenhaute:

“De club en de coach mogen trots zijn op de samenwerking. Ik heb alle vertrouwen in ons beider toekomst. Vincent Kompany zal ook zonder RSC Anderlecht slagen, en RSC Anderlecht zal ook zonder Vincent Kompany slagen.”