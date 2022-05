Hein Vanhaezebrouck blikt terug op druk seizoen en heeft duidelijke transferwens: "Willen het evenaren, maar gaan daar niet altijd mee wegkomen"

AA Gent heeft er een lang seizoen opzitten met maar liefst 60 wedstrijden. De Beker van België werd binnengehaald, er werd Europees overwinterd en play-off 1 werd op een haar na gemist. Tijd voor een round-up én een ferme voorbeschouwing op volgend seizoen.

"We hebben er een goed seizoen opzitten. Dat we alles wilden heeft er misschien voor gezorgd dat we niet alles hebben gekregen", aldus Hein Vanhaezebrouck over het erg lang en drukke seizoen met 60 wedstrijden.

"Er zijn een paar zaken die we niet gaan vergeten: de match op Cercle Brugge, de wintermercato, de Afrika Cup in januari, ... De Europese wedstrijden zullen ons ook wel wat punten hebben gekost, maar we hebben er het maximale uitgehaald."

Kern verbreden

Volgend jaar willen de Buffalo's even goed doen: "We willen het proberen evenaren, maar dan gaan vele dingen goed moeten worden gedaan." Versterking in de breedte lijkt daarbij een van de eisen van Vanhaezebrouck.

"Depoitre en Hjulsager ontbraken de laatste weken en dan zie je dat het zoeken is. Als iedereen aanwezig is, dan hebben we een heel goed team. We moeten wisselspelers hebben die hetzelfde niveau kunnen brengen. Dat is de challenge waar we nu voorstaan: dit jaar zijn we goed doorgekomen, maar als het tegenzit kan je het niet oplossen en dat zal niet elk jaar lukken."