Monsterlijk seizoen met 27 goals en 9 assists, maar waar ligt zijn toekomst? Tarik Tissoudali laat zich uit over de zaak

Tegen Charleroi miste hij nog een strafschop op de slotspeeldag, maar met 27 goals en 9 assists over alle competities heen was hij heel belangrijk voor AA Gent. En dus is de vraag: waar ligt zijn toekomst?

Tarik Tissoudali was heel belangrijk voor AA Gent, maar zijn contract loopt tot juni 2023 en werd (vooralsnog) niet verlengd. Rest de vraag: gaat hij blijven of niet? De Buffalo's zouden kunnen cashen deze zomer voor hem. "Ik ga ervanuit dat ik blijf voorlopig, ik heb hier nog een contract", aldus Tissoudali. Potentieel "Of ik nu bijteken of niet, ik zie dat er nog potentieel zit in dit team en dat we volgend seizoen nog veel kunnen laten zien." De keuze van de coach speelde niet echt een rol: "Maar het is goed dat Hein Vanhaezebrouck blijft, ik denk dat het ook het beste is voor de club."