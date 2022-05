Pascal De Maesschalck is laaiend enthousiast over Hoefkens: "Coachen zit in zijn genen"

Pascal De Maesschalck ruilde het opleidingscentrum van Club Brugge in voor dat van AS Monaco.

De Maesschalck werkte als jeugdcoördinator samen met Carl Hoefkens en is laaiend enthousiast over hem. Hij gelooft dan ook hard in zijn slaagkansen bij het A-elftal van Club Brugge.

“Wat me meteen opviel, is dat hij sneller talent kan spotten dan de gemiddelde coach. En Carl bouwt een andere band op met spelers, meer vanuit zijn eigen ervaring - zowel als speler als als mens. Hij is ‘close’ en bewaart tegelijk voldoende afstand. Zijn uitspraken ráken spelers”, zegt De Maesschalck aan Het Laatste Nieuws.

“Carl wéét hoe hij het beste uit mensen moet halen. Coachen zit in zijn genen. Samen hebben we geweldige dingen gerealiseerd voor de jeugdopleiding. In coronatijden herschreven we de visie voor de academy volledig. Hij kwam met verrassende ideeën en invalshoeken... en had meestal nog gelijk ook.”