Loïs Openda krijgt applauswissel die afscheid was: "Perfecte afsluiting"

Het ziet er naar uit dat Loïs Openda volgend seizoen niet langer voor het Nederlandse Vitesse zal spelen.

De huurling van Club Brugge had een dikke vinger in de 2-1-overwinning van Vitesse tegen AZ Alkmaar in de heenmatch voor het laatste Europese ticket. Openda gaf een assist en scoorde de winning goal.

“Het is voor mij heel belangrijk en fijn om op deze manier mijn laatste thuiswedstrijd te kunnen spelen”, vertelde Openda aan Omroep Gelderland.

Hij kreeg een applausvervanging die duidelijk in de richting van een afscheid wees. “Dat was amazing. Natuurlijk ben ik dan emotioneel. Dat kon je ook wel zien denk ik. Ik hou van Vitesse en hoop ze in de toekomst weer te zien.”

De voorbije twee jaar waren een verademing voor Openda. “Ik zal deze club nooit vergeten. Ze hebben mij de kans gegeven om te groeien als voetballer en als mens. Wat zij voor mij hebben gedaan is heel bijzonder en wat ik voor Vitesse heb gedaan ook. Samen waren we een sterk team.”

Zondag volgt de terugwedstrijd. Vitesse heeft aan een gelijkspel genoeg om een ticket voor de Conference League te pakken. Openda komt normaal terug naar Club Brugge, daar heeft hij nog twee seizoenen contract, al is een transfer hetgeen hij zelf wil.