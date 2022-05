Bondscoach bewierookt Thibaut Courtois: "Hij tilt Real Madrid naar hoger niveau en staat er altijd op sleutelmomenten"

Vanavond kennen we de winnaar van deze knotsgekke Champions League-campagne. Een campagne waarin Real Madrid enkele keren door het oog van de naald kroop, mede dankzij een fenomenale Thibaut Courtois. In HLN steekt bondscoach Roberto Martinez de loftrompet over zijn nummer één.

"Uiteraard had Real zonder Thibaut nooit in die finale gestaan", steekt Martinez van wal. "Die penaltysave op PSG, de redding op het schot van Grealish bij 0-1 voor City. En neem daar ook zijn uitvoetballen bij, waarmee hij een voet had in sommige doelpunten. Courtois is meer dan gewoon een doelman", aldus de bondscoach.

"Hij is nog steeds even zelfbewust en heeft die ongelooflijke présence tussen de palen, maar Real heeft van hem a different performer gemaakt. Hij pakt ballen die anderen nooit zullen kunnen stoppen. Hij doet dingen die nieuw zijn op dit niveau."

Wat opvalt, is hoe cool de Limburger in alle situaties blijft. "Thibaut is vastberaden en kan abstractie maken van de situatie, waardoor hij zich kan concentreren en zijn beste niveau kan halen. Al was dat zeker in het begin, toen hij veel kritiek kreeg, niet simpel. Het is straf dat hij die situatie heeft kunnen keren. Courtois staat er áltijd op de sleutelmomenten en tilt dit Real naar een hoger niveau."