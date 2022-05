Hein Van Haezebrouck over Sinan Bolat, die op bank verzeild geraakte: "Als je all-in gaat, kan je ook veel verliezen"

Sinan Bolat (33) begon afgelopen seizoen als titularis bij AA Gent. In februari geraakte de Turk na contractperikelen zijn plaatsje kwijt aan Davy Roef. In Het Nieuwsblad geeft AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck tekst en uitleg bij deze beslissing.

"Als je all-in gaat, kan je ook veel verliezen. En dat is wat Sinan deed", aldus Vanhaezebrouck. "Daags voor de wedstrijd tegen Club Brugge wilde hij plots niet meer spelen of trainen. Ik riep hem toch op, maar zei dat Roef zou spelen." Bolat kwam opdagen en kleedde zich om, maar keerde toen zijn kar.

"Vlak voor de spelers naar de opwarming vertrokken, kleedde hij zich weer uit. Hij was de hele tijd aan het bellen... Vlak voor een wedstrijd tegen Club Brugge. Gelukkig speelde Davy daar een goeie match. Sinan ging ik niet meer in doel zetten. Zoiets krijg je als je uw club onder druk zet om te verlengen aan verbeterde voorwaarden. Misschien had hij dat wel verkregen als we met 4-0 de boot in gingen en Davy had geblunderd."

"Sindsdien hebben Bolat en ik alleen nog maar 'goedemorgen' tegen elkaar gezegd. En eigenlijk viel het niet tegen dat Bolat uit doel ging. Ik had op training al gezien dat Davy vaak de betere van de twee was. Maar Sinan speelde zijn matchen, zonder grote fouten", besluit Vanhaezebrouck.