La Gazzetta is formeel: 'Noa Lang heeft akkoord met AC Milan, maar het blijft wachten op overname'

De kans dat we Noa Lang volgend seizoen nog op de Belgische velden zullen zien, is heel klein. De Nederlandse international aast op een toptransfer en wordt al maanden gelinkt aan AC Milan. Een akkoord met de kersverse Italiaanse landskampioen lijkt nu echt in de maak, al moet Lang geduld hebben.

La Gazzetta dello Sport pakt zaterdag uit met het nieuws dat een akkoord nu echt nabij is. Eerder deze week hadden de manager en de vader van Lang een constructief gesprek met Paolo Maldini. Noa Lang zou al tot een akkoord zijn geraakt met AC Milan, dat hem een contract van vijf jaar aanbiedt.

De transfersom van 22 miljoen is volgens de roze sportkrant geen struikelblok voor de Italiaanse landskampioen. Toch zou de officiële aankondiging nog even op zich kunnen laten wachten. AC Milan wil eerst de overname afronden en pas vervolgens overgaan tot transfers. Het Amerikaanse RedBird Capital Management lijkt de meest gunstige kaarten te hebben in dit dossier.

Maldini en co zien in Noa Lang (22) hoe dan ook de ideale aanwinst om te renderen in hun 4-2-3-1-opstelling. De Nederlandse international komt er in aanmerking voor de drie posities in de rug van de centrumspits.