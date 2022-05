Witsel heeft nog grote toekomstplannen: "Nog drie jaar op topniveau en EK in Duitsland"

Axel Witsel stak vandaag de spits af bij de Rode Duivels. Maar hij liet alvast een beetje in zijn kaarten kijken voor de toekomst. Want aan stoppen denkt hij nog niet.

Witsel heeft afscheid genomen van Borussia Dortmund, waar hij einde contract was. Intussen zijn er genoeg geruchten, maar nog niks heel concreets. Marseille werd al genoemd, net als Juventus uiteraard. "Ik wil op topniveau blijven spelen. In mijn hoofd heb ik nog drie goeie jaren voor de boeg", aldus de 33-jarige middenvelder.

"Ik moet Dortmund ook wel bedanken, want een speler die einde contract is, wordt soms toch wel wat aan de kant geschoven. In februari had ik het wat moeilijk, maar met wat geluk heb ik vanaf maart toch weer kunnen spelen. En nu? Je denkt anders over een transfer op je 33ste dan op je 25ste natuurlijk. Ik moet ook aan mijn familie denken, dat is het belangrijkste. Een exotisch avontuur wordt het dus niet."

En ook de Rode Duivels zijn geen afgesloten hoofdstuk na het WK in Qatar. "Ik wil tot het EK 2024 doorgaan. Daarvoor moet ik dus wel in Europa blijven, want anders is het moeilijk om fysiek in orde te blijven. Maar er zijn er nog hoor, die zo denken. Ik zie Jan (Vertonghen) bijvoorbeeld ook niet zeggen dat het na Qatar voorbij is."