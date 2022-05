Mechele wacht op signaal van Club Brugge: "Ik hoop dat volgend seizoen niet mijn laatste wordt"

Brandon Mechele heeft genoten van zijn weekje vrijaf. De verdediger van Club Brugge was vorig jaar al getrouwd, maar hield nu pas zijn feest. En nu volop concentreren op de Rode Duivels, waar hij hoopt op speeltijd. En ook hopend dat Club hem eens een telefoontje geeft.

Want zijn contract loopt in 2023 af. "Er zijn geen gesprekken, nee. Ik heb nog niets gehoord van Club. Ik hoop in ieder geval dat volgend seizoen niet mijn laatste wordt. Als het van mij afhangt, verleng ik mijn contract gewoon. Ik heb met Club vijf titels gewonnen. Ik hoop er samen met Vanaken en Vormer zes van te maken. Met een transfer ben ik helemaal niet bezig", zei hij maandag.

Vrijdag staat het duel met Nederland op het programma, maar er volgen er nog drie. Veel kans dus dat hij eens speelminuten krijgt na een lange afwezigheid. "Dat weekje rust heeft me goed gedaan. Even mentaal aan niets denken. Maar na een paar trainingen ga ik weer topfit zijn en dan komt vrijdag er snel aan. De andere verdedigers hebben natuurlijk meer ervaring dan ik en zij spelen in hogere competitie... Ik sta ook zelden in de spotlights. Al mag ik ook niet te bescheiden zijn. Ik heb zeker de ambitie, maar dan moet ik ook de kans krijgen."