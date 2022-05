Kleinere clubs doen nieuw voorstel aan Pro League-CEO: competitieformat met 18 ploegen in 1A, zonder Play-Offs

Volgens Het Nieuwsblad hebben de "kleinere" profclubs (K-clubs) in overleg een nieuwe format voorgesteld aan Pro League-CEO, Lorin Parys. Zij willen dat er naast het huidige plan van 14 ploegen in 1A een alternatief is, bestaande uit 18 ploegen in 1A zonder Play Offs.

Donderdag komen alle professionele clubs uit ons land samen om te discussiëren en te stemmen over het voorstel om over drie jaar over te schakelen naar een competitie met 14 ploegen in 1A en 18 ploegen in 1B. De "kleinere" clubs zouden hierbij verliezen en doen daarom een nieuw voorstel. Het verzoek voor een alternatief komt van Lommel, Eupen, Zulte-Waregem, RWDM, Sint-Truiden, OH Leuven, KV Kortrijk, Cercle Brugge, Moeskroen, Waasland-Beveren, KV Mechelen, KV Oostende, Deinze, Virton, Seraing en Beerschot. Via mail vragen ze voor een competitie bestaande uit 18 ploegen in 1A, zonder Play Offs. Twee ploegen zouden op het einde van het seizoen degraderen, terwijl een derde barragewedstrijden speelt tegen de derde uit 1B. Ook 1B zou hierbij uit 18 ploegen kunnen bestaan (inclusief beloftenploegen) waardoor er meer spanning zou ontstaan in tweede klasse. De twee eerste zouden na de laatste speeldag promoveren naar 1A. De derde in de stand speelt barrages tegen de 16de uit 1A. Het is nu afwachten of het voorstel van de K-clubs tijdens de vergadering van donderdag aan bod komt. En hoe Lorin Parys en de G5-clubs zullen reageren.