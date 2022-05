Waasland Beveren richt fonds op als steun voor slachtoffers incidenten tegen Lierse Kempenzonen

Op 1 april 2022 liep het in de wedstrijd tussen Lierse Kempenzonen en Waasland Beveren even uit de hand. Supporters van de thuisploeg gooiden toen bommetjes in het supportersvak van de bezoekers. Aan de hand van een fonds wil de uitploeg de slachtoffers financiële steun aanbieden.

Op speeldag 26 in 1B liep het in het duel tussen Lierse Kempenzonen en Waasland Beveren even uit de hand tussen beide supportersgroepen. De thuisfans staken toen bommetjes aan en gooiden die vervolgens in het bezoekersvak. Hierbij liepen verschillende supporters schade op. Nu heeft Waasland Beveren een fonds opgericht om financiële steun aan te bieden voor de slachtoffers. De volledige spelersgroep steunde dit initiatief en leverde eveneens een financiële inspanning ten voordele van de slachtoffers. De club heeft daarnaast bij de Pro League aangedrongen voor betere veiligheidsmaatregelen in de stadions. ✉️ | Oprichting fonds incidenten Lierse (speeldag 26 - 01/04) 💛💙🦁 #wearebeveren



