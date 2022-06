De laatste rechte lijn richting Qatar: deze acht landen strijden vanaf vandaag om de laatste drie WK-tickets

Over exact twee weken kennen we alle deelnemers voor het WK eind 2022. Acht landen maken, aan de hand van kwalificatiewedstrijden, nog kans op één van de laatste drie tickets voor Qatar.

Ticket 1

Schotland begint vandaag aan de laatste kwalificatiewedstrijden voor het WK. Door de oorlog in Oekraïne kon die wedstrijd niet doorgaan en werd deze verplaatst. Om 20:45 ontvangen de Schotten Oekraïne in Glasgow.

De winnaar uit die wedstrijd trekt vervolgens naar Wales voor een laatste duel. De uiteindelijke winnaar mag naar het WK in november en vervolledigt de groep van Engeland, Iran en de Verenigde Staten. Voor Wales en Oekraïne zou het nog maar een tweede WK-deelname zijn. Schotland nam in het verleden al acht keer deel aan het toernooi.

Ticket 2

Australië neemt het op 7 juni op tegen de Verenigde Arabische Emiraten. De uiteindelijke winnaar speelt zes dagen later een laatste wedstrijd tegen Peru. Beide duels worden in het Ahmad bin Ali stadion gespeeld.

De natie die als winnaar uit het duel tegen Peru komt, mag het WK openen tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. Daarna volgt nog een wedstrijd tegen Tunesië en Denemarken. Peru en Australië namen beiden al vijf keer deel aan het hoofdtoernooi. Voor de Verenigde Arabische Emiraten zou het na Italië 1990 nog maar een tweede WK-deelname zijn.

Ticket 3

Het laatste ticket wordt op 14 juni in Doha uitgedeeld. Costa Rica en Nieuw-Zeeland vechten op die dag uit wie als laatste natie de koffers mag pakken voor het landentoernooi in november.

Eén van deze landen komt uiteindelijk terecht in een zware groep met Duitsland, Spanje en Japan. Costa Rica was er de laatste twee wereldkampioenschappen voetbal, in Brazilië en Rusland, bij. Voor Nieuw-Zeeland zou het nog maar een derde deelname zijn.

Last 2⃣ FIFA #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ berths to be decided at Qatar’s 🇶🇦 Ahmad Bin Ali Stadium 🏟️. Intercontinental playoffs on 13 and 14 June between 🇦🇺 or 🇦🇪 v. 🇵🇪 and 🇨🇷 v. 🇳🇿 will kick-off ⚽️ at 21.00 local time ➡️ https://t.co/iVTPYbOcU7 pic.twitter.com/1xnAuYzBUi — FIFA Media (@fifamedia) May 4, 2022