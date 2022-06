Emile Mpenza woedend op Belgische voetbalbond: "Gebrek aan respect"

Dinsdag verkregen heel wat internationals hun gecombineerd UEFA B- en A-trainerscursusdiploma in handen na een verkorte opleiding.

Ex-Rode Duivel Emile Mpenza was er niet bij. “Ik snap niet waarom ik die kans niet heb gekregen. Eerlijk waar, ik vraag me zelfs af of ik ooit voor België heb gespeeld. Dit is een gebrek aan respect voor hoe ik dit land heb geholpen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De uitleg bij de voetbalbond was dat enkel spelers die onder Roberto Martinez Rode Duivel waren konden deelnemen. “We moesten ergens de grens trekken”, zegt Kris Van Der Haegen die de cursus gaf. “De tijd van Emile als speler of nu, dat is appelen met peren vergelijken. Zoals wedstrijden nu worden voorbereid met uitgebreide videoanalyses bijvoorbeeld, dat bestond toen niet. Het zijn twee verschillende werelden. Die groepen kan je niet samen zetten.”

Mpenza neemt geen genoegen met die uitleg. Hij telde 57 caps voor de Rode Duivels en zag jongens met 20 caps of minder wel mogen deelnemen. Sébastien Pocognoli en Laurent Ciman bijvoorbeeld.

“Het gaat niet om hun verdiensten. Zodra je voor de nationale ploeg hebt gespeeld, verdien je deze kans. Iemand als Jean-François Gillet kon zich evenmin inschrijven. Is het voetbal dan zo veranderd? Anders gesteld, zou ik in dit elftal niet hebben gespeeld misschien? Een speler kan zich toch aanpassen? Bijleren. Ik moet nu een cursus van 36.000 uren volgen na alles wat ik betekend heb.”